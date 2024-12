Essepiauto celebra il ritorno dell’iconica Renault 5 con un evento esclusivo che unirà stile, musica e innovazione. La serata, in programma il 15 dicembre dalle 18 alle 20,30 presso la sede di Trapani, Via Carlo Messina, 2 – Zona industriale, vedrà come protagonista Saturnino, storico bassista di Jovanotti, che regalerà agli ospiti un’esperienza unica.

L’artista sarà al centro dell’evento con un concerto, un DJ set travolgente e un talk esclusivo in cui racconterà aneddoti e curiosità della sua carriera. I partecipanti avranno anche l’opportunità di dialogare direttamente con lui, vivendo un momento irripetibile.

L’evento offrirà inoltre: la presentazione esclusiva della nuova Renault 5, una perfetta combinazione di tradizione e modernità e il reveal della nuova Audi A5.

Ad allietare l’evento un aperitivo gourmet con una selezione di vini e raffinati stuzzichini; inoltre per non allontanarsi dal mondo della bellezza un corner beauty Yves Rocher curato da Fabiola Tranchida, con make-up gratuiti per gli ospiti.

Presente anche una zona dedicata ai bambini con baby parking gratuito. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.

AUTORE. Patrizia Vivona