Domenica 26 Aprile presso il Castello di Rampinzeri a Santa Ninfa dalle 9,30 si potrà assistere ad un evento “dai segreti del gesso all’osservazione del Sole.

Un’esperienza che unisce natura, geologia e astronomia, alla scoperta delle meraviglie naturali e celesti della Riserva. Tra doline, inghiottitoi e formazioni gessose uniche, sarà possibile osservare il Sole attraverso telescopi professionali e partecipare a un’escursione guidata immersi in paesaggi spettacolari.

Il Programma della giornata prevede:

09:30 – Ritrovo al Castello di Rampinzeri e visita al Centro Esplora Ambiente, museo naturalistico interattivo

10:00 – Osservazione del Sole con telescopi solari

11:00 – Escursione guidata nella Riserva

13:00 – Pausa pranzo al sacco

15:00 – Rientro al Castello e conclusione attività

L’escursione di circa 6 km, dislivello 150 m, ha una difficoltà facile ed è consigliata dai 8 anni in su.

Quota di partecipazione: Adulti €15 – PROMO 2000 €10. Include: Visita guidata al Centro Esplora Ambiente, Osservazione del Sole con telescopi professionali, Escursione guidata con guide certificate FES, Assicurazione RCT

Prenotazione obbligatoria – Posti limitati:

Sandro 3478119078 | Loredana 3206793384