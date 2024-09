Sono passati 48 anni dai tempi vissuti tra i banchi di scuola. Era l’anno 1976 quando gli alunni della sezione B della scuola media statale “Luigi Capuana” di Santa Ninfa iniziarono a frequentare il primo anno della media per poi trascorrere insieme i due anni successivi. Ora, a distanza di quasi mezzo secolo, si sono ritrovati insieme gli alunni di allora per un momento conviviale. Giuseppe Accardi, Caterina Argento, Francesca Augello, Francesco Biondo, Francesco Buongiorno, Brigida Catalano, Vincenzo Cusenza, Francesca Di Prima, Giuseppe Di Stefano, Paola Di Stefano, Giuseppe Giambalvo, Filippo Greco, Enza Leggio, Mariella Marchese, Vittorio Martino, Caterina Palmeri, Salvatore Palmeri, Silvano Pellicane, Roberto Silvestro, Angelo Sinacori, Vita Maria Giubardo e Giuseppa Palazzo si sono riuniti per trascorrere una serata insieme e ricordare i bei tempi vissuti tra i banchi di scuola. Insieme agli ex alunni anche il professor Giovanni Ippolito che proprio ai ragazzi insegnò educazione tecnica.