Dopo il successo dell’infiorata a Partanna, lo scorso giugno, il gruppo fondatore della manifestazione, guidato dal giovane Giuseppe Barresi, è stato chiamato dall’Amministrazione comunale di Santa Ninfa per realizzato una composizione dedicata a Santa Ninfa. L’installazione artistica è stata realizzata in piazza Libertà, utilizzando, per l’occasione, sabbia colorata e non fiori. A collaborare con Barresi sono stati Francesco Verde, Salvatore Musacchia, Alessia Marrone e Giada Milazzo. A sorpresa ha fatto visita al gruppo, proprio in occasione delle festività della patrona, il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, accompagnato dal sindaco Carlo Ferreri e dall’assessore Rosalinda Genco.