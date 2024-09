Salvatore Tortorici di Castelvetrano ha fatto parte del gruppo di parrucchieri scelti dall’azienda “Alfapart” di Milano per partecipare – da spettatori – al Festival del cinema di Venezia. La giornata premio è stata offerta dall’azienda solamente ad un gruppo di parrucchieri selezionati in tutta Italia, dando loro l’opportunità di salire sul red carpet insieme a tutti gli artisti. In occasione della manifestazione cinematografica più antica al mondo Tortorici ha partecipato alla prima del film “Baby Girl” con Nicole Kidman. «Salire sul red carpet è stata sicuramente la parte più emozionante – commenta il 35enne di Castelvetrano – è stata davvero un’esperienza unica trovarsi in compagnia di Valentina Ferracani, Lili Reinhart, Antonio Banderas». Salvatore Tortorici gestisce da 4 anni un salone a Castelvetrano.