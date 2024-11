Tre anni fa la chiusura dell’immobile di via Baviera a Salemi che ospita il Liceo classico “Francesco D’Aguirre”, i lavori programmati di adeguamento sismico ed efficientamento energetico ma l’avvio del cantiere è slittato. Ora il gruppo consiliare “Scrusciu” chiede chiarezza sul ritardo dei lavori. «Sebbene l’aggiudicazione dei lavori risalga a quasi un anno fa, non ci sono stati segnali concreti di apertura del cantiere e non sono stati intrapresi provvedimenti urgenti per mettere in sicurezza la struttura, che continua a rimanere in stato di abbandono e vulnerabile a atti vandalici», spiega il capogruppo di “Scrusciu” Giusy Spagnolo.