Con la messa in scena de “L’inutile precauzione”, alias “Il barbiere di Siviglia”, si è concluso presso il plesso di Salaparuta dell’istituto comprensivo “Luigi Capuana” di Santa Ninfa il modulo “La magia del linguaggio” del progetto PON “Navigando tra i saperi”. La messa in scena è avvenuta alla presenza del dirigente scolastico Maria Letizia Gentile, del neo sindaco Michele Saitta, del presidente del Consiglio d’istituto Ambra Zeoli e delle famiglie dei piccoli attori. A seguire come tutor esterno i ragazzi è stato il regista Sebastiano Salvato, docente tutor Francesca Zummo. «L’opera lirica è da intendersi quale patrimonio musicale e culturale e offre un ventaglio ricco e variegato di idee, proposte, tutte attente a valorizzare l’aspetto educativo per lo sviluppo della personalità dei giovani, sin dalla loro prima infanzia», ha ribadito Salvato. E ha aggiunto: «Proprio per la sua unicità poliedrica, fatta insieme di musica, canto, storia e teatro, l’opera lirica si è resa attraente ai nostri piccoli attori che sul palcoscenico, con impegno e tenacia, hanno riportato non solo la vicenda del barbiere di Siviglia ma anche la cultura e la storia del tempo, rappresentando un momento di grande valenza formativa».

«Questo laboratorio – ha detto la dirigente Gentile – oltre ad accrescere le competenze della lingua italiana, ha veicolato il grande potenziale dell’opera lirica sul piano educativo per una scuola dei sentimenti e delle emozioni il cui valore formativo non si limita alle competenze specialistiche, ma si estende alla sfera generale dell’educazione dei giovani, alla crescita della loro personalità». Sul palco si sono esibiti: Lorenzo Cuscino, Sofia Noudmi, Larissa Nicolosi, Giuseppe Fazzino,Benmabkhout Chourouk Aziza Aurora, Rosalida Giocondo, Asia Bianco, Hallulli Hajdar Dario, Melissa Restivo, Sveva Bruno, Elisa Marrone, Sagona Eleonora, Melissa Nicolosi, Sofia Regina e Giorgia Candela. Hanno collaborato: Gaetano Zummo, Arcangelo Gruppuso, Vincenza Palermo, Iana la Rocca, Leo Milazzo.

AUTORE. Redazione