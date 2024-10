Per i sacchi che recano la dicitura “Contiene amianto” e che si trovano in contrada Canalotto a Castelvetrano niente paura. Ieri, dopo la segnalazione da parte di un lettore alla nostra redazione, abbiamo scritto della “strana” presenza di quei sacchi in un terreno alla periferia di Castelvetrano. Oggi è arrivato il chiarimento della “Immobiliare Belvedere srl”, società benefit appartenente al gruppo Energia Italia Holding srl. Il terreno è stato acquistato dalla società qualche mese addietro ed è in atto un piano di bonifica e riqualificazione. «I sacchi presenti, seppur regolarmente confezionati secondo le norme vigenti per il contenimento e la sicurezza di materiali pericolosi, non sono destinati a permanenza e sono già oggetto di un programma di smaltimento da parte di azienda specializzate e certificata, che a breve provvederà a conferire le “bag” presso impianto autorizzato a ricevere rifiuti contenenti amianto, nel pieno rispetto della normativa ambientale».