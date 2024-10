Alcuni lettori hanno fatto pervenire in redazione immagini che destano non poche preoccupazioni, in contrada Canalotto a Castelvetrano dei sacchi apparentemente abbandonati con l’evidente dicitura “ATTENZIONE CONTIENE AMIANTO”. “Non sappiamo – commenta chi ha inviato le foto – se il materiale sia stato raccolto in attesa di essere prelevato dalle autorità competenti, o se sia stato abbandonato di proposito, considerando che ormai da qualche giorno pare che nessuno lo abbia ritirato”

AUTORE. Patrizia Vivona