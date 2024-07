Che quando canta Rubina è difficile stare solo ad ascoltarla lo sanno in tanti. Con lei canti e balli pure, trascinato dal ritmo delle sue cover. E lo hanno sperimentato pure gli ospiti dell’ultimo matrimonio vip che si è celebrato a Mazara del Vallo, ossia quello tra il mazarese Pietro Gaudioso e Niki Wu Jie, lui presidente della “3Sixty management” e lei modella originaria della Cina. Rubina, accompagnata da Filippo Triolo alle percussioni e Lorenzo Barbuto al sax, hanno suonato nella pre-festa che si è tenuta il giorno prima del matrimonio al Lido Costanza, sulla costa vicino Torretta Granitola. Un party esclusivo al tramonto sul mare dove gli ospiti hanno potuto assaporare il primo sunset in Sicilia. Le note di Rubina hanno accompagnato l’accoglienza degli invitati che hanno poi cenato a un tavolo imperiale allestito proprio con vista sul mare. Con Rubina neanche i vip della festa sono rimasti fermi: quattro salti a ritmo li hanno fatti anche Elisabetta Canalis e Luca Argentero, insieme ai novelli sposi. Rubina non è nuova a suonare anche nelle feste vip. Nel 2019 si è esibita a bordo del “Force Blue”, lo yacht di Flavio Briatore che si trovava a Favignana. Per gli ospiti tramonto a Cala Rossa con la musica proposta dalla favignanese Rubina che, tra i brani, ha proposto il suo brano “Il mare che va…”.

AUTORE. Redazione