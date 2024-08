L’ennesima rottura della condotta colabrodo del Consorzio di bonifica “Agrigento 3” e l’acqua, invece che servire per gli agricoltori che stanno patendo la sete per le loro piante, è finita a mare. È successo stamattina all’alba in contrada Buffa-Latomie nel territorio di Castelvetrano dove un tubo di una rete diramazione di quella principale si è rotto e l’acqua ha iniziato a scorrere raggiungendo il letto del fiume Gorgo-Cottone che il Parco, nelle ultime settimane, aveva fatto ripulire. I bagnanti che si trovavano a mare sulla spiaggia dell’Acropoli si sono ritrovati col fiume quasi in piena (visto, altresì, che in questo periodo di caldo il Gorgo-Cottone è asciutto) che sversava acqua a mare. Dal Consorzio fanno sapere che la linea dove è avvenuta la rottura è stata chiusa e, nei prossimi giorni, si dovrà intervenire per ripararla. Al momento, però, i mezzi meccanici non possono intervenire perché i terreni attorno sono diventati impraticabili. È in attività, invece, una seconda linea sempre in contrada Buffa-Latomie che sta servendo per irrigare i terreni di quella zona.









AUTORE. Redazione