Il nome della frazione prende il nome delle tre fontane che si trovano sotto la torre. Li tri cannola, così chiamati, da dove sgorga acqua di sorgente e che, tempi addietro, veniva pure utilizzata per usi domestici. Da quando è nata la frazione di Tre Fontane (Campobello di Mazara), insieme alla torre saracena le tre fonti d’acqua hanno sempre rappresentato il simbolo rappresentativo della località balneare. Poco valorizzare, in effetti, perché la sera erano al buio e, in alcuni anni, sono anche rimasti ricoperti di sabbia e vegetazione. Ora, per impegno della locale sezione dell’Avis, l’area è stata riqualificata. È stato installato un faro d’illuminazione, ripulita la zona (in collaborazione col Comune), ritinto il frontale sopra le tre fontane ed è stato installato anche un mosaico di mattoni con un disegno realizzato dall’artista Bartolomeo. L’inaugurazione avverrà domani – martedì 30 luglio, alle ore 19 – alla presenza, tra gli altri, del presidente della locale sezione Avis Nino Accardo, del presidente provinciale Francesco Licata e del consigliere nazionale Vito Puccio.

AUTORE. Redazione