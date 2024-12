Fondi per un totale di quasi 159 mila euro per extra costi affrontati nella gestione dei rifiuti da parte degli 11 Comuni che aderiscono alla SRR “Trapani Sud”. Ad assegnarli è stato l’Assessorato regionale all’energia e dei servizi di pubblica utilità, rifacendosi alla somma di 50 milioni di euro che è stata stanziata per tutti i Comuni siciliani proprio in merito alla gestione dei rifiuti. Un po’ tutti gli enti locali sono in sofferenza finanziaria e il costo della raccolta rifiuti è a totale copertura con la tariffa che devono pagare i cittadini ma il tasso di riscossione è relativamente basso. Ma, intanto, spesso i Comuni sono costretti ad affrontare costi in più per via di chiusura di impianti e discariche. Da qui l’erogazione dei fondi da parte della Regione. Questo il riparto per i Comuni della SRR “Trapani sud”: Campobello di Mazara, 26.022,89; Castelvetrano, 44.230,44; Gibellina, 6.683,92; Mazara del Vallo, 42.510,77; Partanna, 9.654,25; Petrosino, 8.467,18; Poggioreale, 1.522,26; Salaparuta, 1.842,88; Salemi, 11.444,14, Santa Ninfa, 4.741,67; Vita, 1.824,33.

AUTORE. Redazione