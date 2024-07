Bambini e adulti hanno partecipato al consueto appuntamento estivo con la Giornata ecologica organizzata dal Circolo nautico di Torretta Granitola presso la borgata di Campobello di Mazara. Anche quest’anno sono stati raccolti numerosi sacchi di immondizia ed è stato ripulito un tratto di costa della borgata dove persone incivili hanno abbandonato plastica, bottiglie di vetro e rifiuti di qualsiasi genere. «Ringrazio i volontari che hanno preso parte alla Giornata – ha commentato il sindaco Giuseppe Castiglione – dimostrando sensibilità nei confronti dell’ambiente e particolare attaccamento verso il nostro territorio. Un plauso, particolare, va ai bambini, accompagnati dai genitori, che hanno raccolto diversi sacchi di rifiuti nei tratti di spiaggia e sulla costa».

Già nello scorso mese di maggio il Comune, con il coinvolgimento della Pro Loco “Costa di Cusa”, dell’Avis, di Legambiente e di “Plastic Free” sulla spiaggia di Tre Fontane ha organizzato una raccolta straordinaria di rifiuti. Sono stati coinvolti oltre 100 studenti delle scuole campobellesi. «Auspichiamo che iniziative come questa possano essere d’esempio per tutti, soprattutto per coloro che purtroppo ancora spesso manifestano indifferenza e menefreghismo continuando a sporcare il territorio in cui vivono», ha concluso il sindaco.

AUTORE. Redazione