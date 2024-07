Una tartaruga caretta-caretta è stata recuperata a Tre Fontane in salvo da Giovanni Marchesino e Peppe Tramonte. I due diportisti si sono accorti a mare della testuggine che presentava dei legacci che gli stringevano il collo. L’hanno così trasportata a riva e hanno avvertito Alfio Massimino e gli uomini della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo. La tartaruga, una volta tolti i legacci al collo, è stata nuovamente liberata a mare ma non si allontanava dall’imbarcazione. A quel punto è stata nuovamente recuperata e trasportata presso il Centro recupero caretta-caretta dell’Istituto zooprofilattico di Palermo. Dal controllo effettuato dai veterinari e dai raggi effettuati la testuggine non presenta corpi estranei all’interno. Ora verrà tenuta in osservazione per alcuni giorni.

AUTORE. Redazione