Il 27 e 28 settembre al Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo andranno in scena in doppia replica serale (ore 21) i giovani allievi del laboratorio Kepos Performing Theater diretto da Giacomo Bonagiuso con lo spettacolo “Quel che resta di Ercole”.

I giovani, di età compresa tra i 12 e i 17 anni, portano in scena uno spettacolo che parla di adolescenza, e dei punti critici legati a questa fase della crescita, in cui giudizio sociale, senso di inadeguatezza agli standard dell’eccellenza e contesto, rimangono montagne complesse da scalare.

Lo spettacolo racconta la storia di “Ercole”, un ragazzo che vive in modo audace la sua età; ma per raccontare di lui, quasi un antieroe assente, tutti i suoi compagni finiscono per raccontare se stessi e il loro tempo. Luci e ombre.

“Quel che resta di Ercole”, dunque, è una denuncia della solitudine in cui i nostri ragazzi piombano quando la pressione del mondo, la comparazione come unico criterio di merito, incombono troppo sulla loro ancora fragile consapevolezza.

Il taglio di rappresentazione, nello stile del Kepos Performing Theater, e dell’idea di drammaturgia di Giacomo Bonagiuso, che ha collazionato e strutturato testi, in parte scritti anche dagli stessi allievi, non risparmia una critica profonda alla società dell’apparire e dell’eccellenza. E i fatti di cronaca sembrano dar ragione a questo percorso drammaturgico la la cui preparazione è cominciata ad aprile scorso per scelta consapevole da parte dei ragazzi.

Per accedere al teatro bisognerà obbligatoriamente accreditarsi al numero whatsapp 3474586137 vista la ridotta capienza del teatro.

Lo spettacolo si avvale del patrocinio della Città di Mazara del Vallo.