Oggi alle ore 17, alla sede ARS – Palazzo Reale a Palermo, verrà presentata la collettanea ‘Nel verso giusto Sguardi di resistenza di poete siciliane’ a cura di Bia Cusumano e Stefania La Via, edizione L’ Arca di Noè.

Si tratta del volume che raccoglie un lavoro poetico corale che abbraccia la Sicilia tutta.

Ben 28 poetesse hanno aderito al progetto nato da un sogno di Bia Cusumano e sposato e portato avanti con dedizione e cura da Stefania La Via. Il volume vuole essere un canto poetico impegnato e uno sguardo al femminile su temi di attualità scottante, quali: discriminazione, emarginazione, invisibilità, immigrati, guerra, violenza di genere.

A portare i saluti istituzionali sarà l’On. Giuseppe Bica, componente della V Commissione legislativa permanente Cultura, Formazione e Lavoro dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Il testo è idealmente dedicato a Maria Fuxa, grande poetessa siciliana che ha sperimentato nella sua vita abusi e soprusi familiari e sociali, eppure è riuscita a salvarsi da ogni forma di orrore grazie alla poesia che lei stessa definisce l’ancora della sua vita. Il messaggio del volume vuole essere proprio questo: davanti al male di una società violenta, aggressiva, prevaricante, ingiusta, la poesia resta faro e rotta, sguardo lucido e consapevole di resistenza e resilienza per non soccombere e non cedere al baratro del dolore e dell’orrore.

In copertina la riproduzione di un ritratto pixellato di Giacomo Cuttone, affermato pittore siciliano.

AUTORE. Patrizia Vivona