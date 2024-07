È polemica per la cerimonia di consegna del Premio “Picciridda” a Partanna, alla memoria di Rita Atria, la giovane morta il 26 luglio 1992 a Roma. La cognata di Atria, Piera Aiello, in un videomessaggio sui social, ha criticato il sindaco Francesco Li Vigni e la sua amministrazione che non avrebbero risposto alle email e neanche alle telefonate. La commemorazione e la premiazione sono in programma venerdì, in occasione dell’anniversario della morte della giovane testimone di giustizia. Non ricevendo risposta dal primo cittadino, Piera Aiello avrebbe scelto di trasferire la cerimonia di consegna del premio a Santa Margherita Belìce (Agrigento). Rimangono confermate, invece, le iniziative per la commemorazione: la santa messa (ore 18,30) nella chiesa madre di Partanna presieduta da don Luigi Ciotti e, alle 19,30, al cimitero di Partanna la deposizione di una corona di fiori.