«L’edizione di quest’anno rappresenta un punto di ripresa del Premio, dopo l’anno di sosta nel 2023, e rafforza il rapporto tra la comunità santaninfese e Nino Cordio, dando slancio a questo territorio e valorizzando il Museo a lui dedicato». Lo ha detto il sindaco di Santa Ninfa Carlo Ferreri durante la cerimonia di assegnazione del Premio “Nino Cordio” per la XV e XVI edizione (2023 e 2024). I premiati sono stati il pittore Giuseppe Modica e la regista palermitana Costanza Quatriglio. La premiazione è avvenuta nella sala delle teste del Museo di Santa Ninfa, presente il figlio dell’artista, Francesco Cordio e la figlia Nina.

Giuseppe Modica (Premio 2023) è stato un amico carissimo di Nino Cordio. Originario di Mazara del Vallo, Modica ha studiato a Firenze e poi si è trasferito a Roma dove vive attualmente. Seppur Modica ha strutturato la sua vita a Roma non ha mai perso le radici con la sua terra, la Sicilia che emerge sempre nelle sue tele. Il premio 2024, invece, è andato alla regista palermitana Costanza Quatriglio per il suo ultimo lavoro, il film-documentario “Il cassetto segreto”, dedicato al padre Giuseppe, giornalista del Giornale di Sicilia. Al termine della cerimonia di premiazione è stato proiettato il film “Il cassetto segreto”. Il premio è organizzato annualmente dal Comune di Santa Ninfa (città natale dell’artista, morto a Roma nel 2000), in collaborazione con l’associazione culturale umbra “Cinemario” e viene assegnato a personalità della cultura, del giornalismo, dell’arte, della letteratura e dello spettacolo. Tra questi, negli anni, il premio è stato conferito all’attore Luca Zingaretti (2009), Nando Dalla Chiesa (2010), al cantautore Daniele Silvestri (2013).

