Si è svolta giovedì 26 marzo 2026, presso l’Aula Magna del plesso “Pardo”, la cerimonia di premiazione dei Giochi Matematici del Mediterraneo – XVI edizione, promossi dall’A.I.P.M. “Alfredo Guido”.

Un pomeriggio partecipato e sentito, condiviso da studenti, docenti e famiglie, che ha messo in evidenza non solo il talento, ma anche la costanza, la curiosità e la disponibilità a mettersi in gioco. La matematica si è confermata, ancora una volta, una vera palestra di pensiero, capace di stimolare logica, creatività e spirito critico.

La cerimonia è stata allietata piacevolmente dal Coro d’istituto DoReMì, diretto dalla maestra Angela Romeo, che ha regalato ai presenti un momento di leggerezza e armonia, rendendo ancora più significativa l’atmosfera dell’incontro.

Nel corso dell’iniziativa sono stati premiati gli alunni classificatisi ai primi tre posti nelle diverse categorie, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado, alla presenza dei docenti referenti e delle scuole partecipanti alla fase finale della competizione.

Eccellenti i risultati dell’Istituto Comprensivo “Di Matteo”: quattro studenti sono riusciti a conquistare il podio.

Tra i traguardi più significativi spicca la qualificazione alla Finale Nazionale di due studenti dell’I.C. “Di Matteo”, che rappresenteranno la scuola nella fase conclusiva della competizione, in programma domenica 3 maggio 2026 presso l’Università di Palermo (Edificio 19, Viale delle Scienze).

Si tratta di Miriade Alessandro, primo classificato nella categoria S3 (classi terze della scuola secondaria di primo grado), e Bianco Salvatore Tancredi, primo classificato nella categoria P3 (classi terze della scuola primaria). Per loro si apre ora la sfida con i migliori studenti d’Italia, in un confronto di alto livello.

Ottimi risultati anche per altri due alunni che hanno conquistato il podio nelle rispettive categorie: D’Anna Samuel (secondo classificato – categoria P5) e Berlino Cristiano (terzo classificato – categoria P5).

Nel corso della cerimonia, la Dirigente scolastica Anna Vania Stallone ha rivolto parole di apprezzamento e incoraggiamento agli studenti, sottolineando come «la partecipazione a competizioni di questo livello rappresenti un’opportunità preziosa per mettere alla prova le proprie capacità, ma soprattutto per crescere come persone».

Un riconoscimento particolarmente sentito è stato rivolto alla Prof.ssa Anna Maria Saladino, socia fondatrice dell’A.I.P.M. – Associazione Italiana di Promozione della Matematica “Alfredo Guido”, per il contributo fondamentale alla diffusione della cultura matematica e per il sostegno costante all’iniziativa.

SCUOLA PRIMARIA

Categoria P3

1° classificato: Bianco Salvatore Tancredi – I.C. Di Matteo – Castelvetrano; 2° classificato: Gabriele Luca – I.C. Gesualdo Nosengo – Petrosino; 3° classificato: Bianco Lorenzo – I.C. Borsellino Ajello – Mazara del Vallo

Categoria P4

1° classificato: Messaoudi Youssef – I.C. Lombardo Radice – Pappalardo – Castelvetrano; 2° classificato: Sicari Vincenzo – I.C. G. Grassa – G.B.Quinci – Mazara del Vallo; 3° classificato: Figlioli Giacomo – I.C.Cavour – Mazzini – Conv. Naz. Audiolesi – Marsala

Categoria P5

1° classificato: Chiaramonte Paola – I.C. Luigi Capuana – Santa Ninfa; 2° classificato: D’Anna Samuel – I.C. Di Matteo – Castelvetrano; 3° classificato: Berlino Cristiano – I.C. Di Matteo – Castelvetrano

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Categoria S1

1° classificato: Bonafede Mattia – I.C. Lombardo Radice – Pappalardo – Castelvetrano; 2° classificato: Arena Alessandro – I.C. G. Grassa – G.B.Quinci Mazara del Vallo; 3° classificato: Scavone Greta – I.C. G. Garibaldi – V. Pipitone – Marsala

Categoria S2

1° classificato: Alagna Tommaso – I.C. Gesualdo Nosengo – Petrosino; 2° classificato: Mattaroccia Daniele – I.C. G. Boscarino – A. Castiglione – Mazara del Vallo; 3° classificato: Adamo Marco – I.C. G. Boscarino – A. Castiglione – Mazara del Vallo

Categoria S3

1° classificato: Miriade Alessandro – I.C. Di Matteo – Castelvetrano; 2° classificato: Norrito Pietro – I.C. Borsellino Ajello – Mazara del Vallo; 3° classificato: Campana Pietro – I.C. G. Boscarino – A. Castiglione – Mazara del Vallo

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Categoria S4

1° classificato: Giacalone Giorgio Tancredi – L.S. P. Ruggieri – Marsala; 2° classificato: Perrone Antonino – I.I.S.S. G. G. Adria – G.P. Ballatore – Mazara del Vallo; 3° classificato: Calandrino Vincenzo – I.I.S.S. G. G. Adria – G.P. Ballatore – Mazara del Vallo

Categoria S5

1° classificato: Crinelli Matteo – L.S. P. Ruggieri – Marsala; 2° classificato: La Grutta Sveva – I.I.S.S. G. G. Adria – G.P. Ballatore – Mazara del Vallo; 3° classificato: Gilante Sofia – I.I.S.S. G. G. Adria – G.P. Ballatore – Mazara del Vallo

Categoria S6

1° classificato: Montalto Alessio – L.S. P. Ruggieri – Marsala; 2° classificato: Burzotta Salvatore – I.I.S.S. G. G. Adria – G.P. Ballatore – Mazara del Vallo; 3° classificato: Montallegro Francesco – I.I.S.S. G. G. Adria – G.P. Ballatore – Mazara del Vallo