Il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato il parere favorevole all’unanimità del nucleo di coordinamento della Commissione tecnico-specialistica per le valutazioni ambientali per la Regione Siciliana sull’istanza della società Stretto di Messina per la valutazione d’impatto ambientale relativa al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

“Un passo decisivo, -dichiara Schifani- per la realizzazione di un’infrastruttura che non è soltanto un simbolo di progresso, ma un’opera strategica e di importanza cruciale per la nostra regione. La Sicilia, partecipando al finanziamento del progetto con i fondi Fsc, dimostra ancora una volta la propria volontà di sostenere uno sviluppo infrastrutturale che potrà favorire la crescita economica, l’occupazione e migliorare significativamente la qualità della vita dei nostri cittadini, garantendo collegamenti più rapidi e sicuri”.

Adesso si attende il parere trasmesso alla Commissione Via-Vas nazionale, che si esprimerà nei prossimi giorni e che costituirà un elemento importante per il positivo avanzamento dell’intera procedura di valutazione ambientale.

AUTORE. Patrizia Vivona