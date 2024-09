Presso l’istituto comprensivo “Luigi Capuana” di Santa Ninfa sono stati avviati i corsi di lingua inglese organizzati nell’ambito del Pnrr. Due i percorsi di inglese: B1 e CLIL per i docenti che ne hanno fatto richiesta e tre percorsi per il conseguimento dell’attestato B1 per gli alunni. I corsi sono tenuti da esperti in madrelingua e si tengono a Santa Ninfa, Salaparuta e Poggioreale. Al termine del percorso di circa 58 ore per i docenti e 30 per gli alunni, i partecipanti sosterranno gli esami per il conseguimento dell’attestato B1 del British Institutes Castelvetrano. In merito alle competenze Stem sono stati attivati 4 percorsi per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Santa Ninfa, Salaparuta e Poggioreale con personale esperto interno ed esterno e tutor interni alla nostra scuola. Le azioni di ampliamento dell’offerta formativa relativamente allo stem erano iniziate nell’anno scolastico precedente con gli alunni della primaria e della secondaria. I primi 2 laboratori di Stem infatti, si sono conclusi entro maggio 2024.

AUTORE. Redazione