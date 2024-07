I giovanissimi Bartolomeo Ferracane e Asia Catalano della “Soul dancing” di Castelvetrano hanno vinto il campionato italiano Fides di balli combinata standard/latino junior II classe A. Le gare si sono svolte lo scorso week-end a Rimini. Fino a ora Bartolomeo e Asia hanno sempre partecipato a gare nella categoria balli latini che sono diventati il loro cavallo di battaglia, ma adesso hanno deciso di intraprendere un percorso nuovo per ampliare il loro background sportivo puntando a competizioni sempre più ambiziose. «Il grande lavoro di squadra che abbiamo fatto, unitamente ai sacrifici dei ragazzi e delle loro famiglie che li supportano in questo progetto, ha fatto sì che, ancora una volta, il nome di Castelvetrano sia portato in alto in questo sport», hanno detto i maestri Giovanni Cusumano e Rosy Bonomo. In questi mesi a seguire i due piccoli ballerini sono stati anche i maestri Mario Cecinati e Sara Messina Denaro, che hanno lavorato in sinergia con Cusumano e Bonomo.