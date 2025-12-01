Sabato 6 dicembre in occasione del secondo incontro, della IV edizione del «PalmosaFest» all’ex convento dei minimi, a partire dalle 18, la poetessa Giovanna Cristina Vivinetto presenterà «Dolore minimo», edito da Interlinea.

Il «dolore minimo» del titolo esprime la complessa condizione transessuale pronunciata con grande potenza poetica, volta a infrangere il muro del silenzioso tabù culturale.

Dialogherà con l’autrice, Gisella Mastrantoni, con un intervento di don Giuseppe Ivan Undari. Letture di Giada Costa. Parte musicale delle cantanti Enza Ienna e Maria Etiopia, accompagnate dai musicisti Franco Giacomarro e Vito Giammarinaro.

La rassegna di arte e letteratura di cui è direttore artistico Bia Cusumano e la cui direzione culturale è affidata alla giornalista Jana Cardinale, ospiterà inoltre una mostra della pittrice Susanna Caracci.

Ad organizzare la manifestazione : l’associazione «Palmosa-Kore» e il Comune di Castelvetrano, che sostiene la rassegna grazie al finanziamento del Centro per il libro e la lettura (un ramo del Ministero della Cultura), ottenuto nell’ambito del bando «Città che legge».

Il festival è inoltre abilitato per il percorso di formazione «scuola-lavoro» rivolto agli studenti del triennio in virtù della convenzione sottoscritta tra l’associazione «Palmosa-Kore» e il Polo liceale «Cipolla-Gentile-Pantaleo» guidato dalla dirigente Giulia Flavio.

La quarta edizione, il cui tema-conduttore è «Tra i nodi del dolore, la luce delle parole», è dedicata a Dea Mastronardi, la giovane lucana che l’anno scorso, a soli 15 anni, vittima del disagio adolescenziale, si tolse la vita.

Giovanna Cristina Vivinetto nasce a Siracusa nel 1994, vive a Roma, dove si è laureata in filologia moderna all’università «La sapienza». Sue poesie sono apparse su riviste, siti e blog, tra cui «Atelier», «La tigre di carta», «Nazione indiana». «Dolore minimo» è il suo libro d’esordio, già vincitore del premio «Viareggio opera prima». Ha inoltre pubblicato, per Rizzoli, il romanzo «Dove non siamo stati» (2020).