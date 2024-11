Smartphone ai postini che, d’ora in poi, saranno in grado di gestire corrispondenza e pacchi in contrassegno, di far pagare gli utenti tramite la funzionalità “paga con codice” di PostePay e di effettuare ricariche telefoniche e PostePay esclusivamente tramite pagamenti elettronici in modo più sicuro e veloce. È questa la novità di Poste Italiane che in provincia di Trapani ha dotato di questi smartphone i centri recapito di Castelvetrano e Alcamo. Grazie a una nuova app installata sui palmari, i postini avranno a disposizione anche un pulsante virtuale di emergenza attivabile in caso di bisogno durante la cosiddetta “gita” di recapito ma anche nelle fasi pre e post della lavorazione. A ricevere e gestire le richieste di SOS attivate attraverso la nuova funzionalità “Richiesta volontaria di soccorso” saranno le sale della Security room centrale di Poste Italiane, che si occuperanno di contattare il portalettere, verificarne la posizione attraverso le coordinate gps e infine contattare i soccorsi.

AUTORE. Redazione