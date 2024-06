Sara Di Pasquale, 15 anni, giovane promessa della pallavolo, è stata selezionata per rappresentare la Sicilia nella squadra under 16. Sin dall’età di 8 anni Sara Di Pasquale ha mostrato un’inclinazione naturale per la pallavolo, crescendo tra le fila della società “Asd Non solo vela” di Castelvetrano. Il cammino della giovane verso la rappresentativa regionale è stato caratterizzato da impegno e sacrificio. Allenamenti intensi, partite impegnative e una dedizione costante allo sport hanno portato la giovane atleta a distinguersi nel panorama locale.

La sua selezione per la squadra regionale è stata accolta con entusiasmo sia dalla sua allenatrice Francesca Isoldi che dalla sua famiglia che la supportano da sempre. Durante le recenti competizioni, Sara Di Pasquale non solo ha dimostrato di avere talento, ma anche una straordinaria capacità di leadership in campo. Le sue schiacciate potenti e i suoi servizi precisi hanno contribuito in modo significativo alle vittorie della sua squadra. Per la squadra regionale, della quale fa parte Sara Di Pasqua, appuntamento dal 21 al 28 giugno in Calabria per il “Trofeo dei mari” e il “Trofeo delle regioni”.

AUTORE. Redazione