Angela Accardo, 47 anni, medico di Campobello di Mazara è la nuova responsabile dell’Unità semplice di Oncologia dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. La Accardo prende il posto del dottor Liborio Di Cristina che è andato in pensione qualche mese addietro. In questo periodo di vacatio Angela Accardo ha svolto le funzioni di responsabile pro-tempore. Il primo incarico la dottoressa l’ha ricevuto in Asp Trapani nel marzo 2009, dopo essersi specializzata in Oncologia presso l’Università di Palermo. L’Unità semplice di Oncologia dell’ospedale di Castelvetrano dipende dall’Unità complessa che ha sede presso l’ospedale di Mazara del Vallo.

AUTORE. Redazione