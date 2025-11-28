Sabato 22 novembre presso I.C. Capuana di Castelvetrano si è tenuto l’Open day, la giornata, ha avuto come tema lo spazio, e ha permesso all’istiuto di trasformarsi in un piccolo universo per un giorno, un viaggio tra pianeti di idee e costellazioni di attività che ha fatto brillare grandi e piccoli.

Ogni angolo della scuola è diventato un cielo da attraversare: storie di astronauti e marziani hanno acceso la fantasia, i laboratori di coding hanno trasformato la tecnologia in gioco creativo, mentre colori, disegni e costruzioni hanno dato forma a razzi, astronavi e sogni di viaggio. Maschere, marionette e piccoli manufatti hanno animato gli spazi comuni, rendendo la biblioteca, l’aula multimediale e l’androne luoghi di scoperta e di condivisione.

I bambini dell’Infanzia hanno presentato un Kamishibai coinvolgente e si sono cimentati in attività motorie in palestra, accompagnati da un docente specializzato.

Lefamiglie hanno incontrato i futuri insegnanti delle classi prime e conosciuto gli ambienti della scuola, anche l’Infanzia ha organizzato attività STEAM, coding, pittura e giochi motori, accompagnando i piccoli alla scoperta del plesso.

Lingue straniere e canti corali hanno aggiunto note di viaggio e armonia, rendendo la giornata ancora più suggestiva.