I suoi anni d’impegno al centro Santa Chiara nel quartiere Ballarò di Palermo furono davvero tormentati. Le sue denunce contro un giro di orchi a Ballarò e all’Albergheria gli costarono caro. Il quartiere gli si rivoltò contro, al punto tale che qualcuno arrivò a dire che non c’era nessun caso di pedofilia. Furono gli anni in cui don Baldassare Meli soffrì moltissimo. Si allontanò da Palermo rifugiandosi a Tindari e poi venne accolto a Mazara del Vallo, dopo aver lasciato i Salesiani, quando Vescovo era il suo prete amico salesiano monsignor Calogero La Piana. Don Baldassare Meli, parroco a Santa Lucia di Castelvetrano sino al 27 giugno 2021 quando è morto, ha lasciato un segno in questa comunità parrocchiale che oggi a Palermo – alle ore 16,30 in Cattedrale – nel quarto anniversario della morte, lo ricorderà con una santa messa concelebrata da tre Vescovi, monsignor Corrado Lorefice (Palermo), Angelo Giurdanella (Mazara del Vallo) e Domenico Mogavero (emerito di Mazara).

Da Castelvetrano la comunità parrocchiale (guidata dal prete don Giuseppe Pipitone) partirà con un pullman alle ore 14,30 dallo spiazzale di Santa Lucia. Dopo la santa messa in corteo ci si sposterà a piedi verso il centro di Santa Chiara a Ballarò, dove si terrà la festa degli immigrati e degustazione di piatti tipici e testimonianze di amici di don Meli.

