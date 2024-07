Nove esperti a titolo gratuito che collaboreranno col sindaco e l’Amministrazione comunale. Il neo primo cittadino di Castelvetrano si è fatto la squadra di professionisti, molti dei quali sono stati suoi supporter in campagna elettorale in verità, che «daranno quell’apporto personale e diretto derivante dalle loro capacità, dalle loro esperienze e dalla loro adeguata professionalità», scrive il primo cittadino sul suo profilo Facebook. La nomina è stata fatta nel rispetto della legge regionale n. 7/92 e il carattere di rapporto è «fiduciario e non è soggetto a nessun sindacato».

La squadra di esperti è così formata dall’ingegnere Giuseppe Taddeo, già dirigente al Comune oggi in pensione, dall’ingegnere Pietro Vella che si occuperà della costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili, da Vitalba Maria Ingrassia che si occuperà di curare i rapporti e i progetti con le istituzioni scolastiche promuovendo il coinvolgimento delle scuole nel programma di cittadinanza attiva. E ancora da Ada Di Maio che si occuperà di curare i rapporti con i cittadini, le istituzioni, e l’organizzazione degli uffici e del personale, dalla ragioniera Lina Stabile che si occuperà di l’individuazione bandi regionali, nazionali ed europei per finanziamenti e contributi per opere e servizi di interesse comunale e supporto alla formulazione della domanda e dei documenti tecnico-amministrativi del Comune di Castelvetrano, da Nino Centonze (attuale consulente gratuito al Comune di Campobello di Mazara) che si occuperà di individuare e promuovere eventi di intrattenimento, artistici, sportivi e culturali ed l’elaborazione del percorso dei saperi e dei sapori nonché per la promozione di prodotti locali del Comune di Castelvetrano, da Giuseppa Priolo che si occuperà di formazione e partecipazione a progetti ed azioni per il contrasto agli atti di violenza in famiglia, dall’architetto Angelo Centonze, esperto per il miglioramento del decoro e dell’arredo urbano nonché il recupero delle aree abbandonate e la cura della forestazione urbana e per ultimo da Ernesto Musiari che si occuperà di l’individuazione strumenti di supporto tecnico e finanziario da parte dell’amministrazione regionale e statale per l’esercizio delle funzioni comunali e i servizi e le opere da rendere alla città.

Ma come si sposa questa decisione del sindaco di nominare esperti a titolo gratuito con la recente legge 49/2023 sull’equo compenso? Proprio il testo approvato in Parlamento sanziona con la nullità tutti gli incarichi di lavoro autonomo a titolo gratuito. Secondo l’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) il professionista anche se firma può sempre chiedere in futuro il compenso equo, proprio per la nullità che colpisce la clausola di gratuità.

AUTORE. Redazione