Toccherà anche Castelvetrano il mini tour tra alcuni paesi della Diocesi di Mazara del Vallo del gruppo “Gen Rosso”, con Valerio Ciprì (in arte Lode del Gen Rosso). Martedì 23 luglio, ore 21, il gruppo si esibirà presso il campetto della parrocchia Maria Ss. Annunziata in piazza Ruggero Settimo a Castelvetrano. I “Gen Rosso” sono attivi dal 1966. Il gruppo nasce all’interno dell’esperienza dei focolarini nella cittadella di Loppiano, su desiderio di Chiara Lubich. Il gruppo vuole diffondere il messaggio della costruzione di un mondo più giusto, pacifico, solidale e unito. La testimonianza di questi valori viene direttamente dai componenti del gruppo e da tecnici e staff, che vivono in prima persona lo stile di vita di comunione e fratellanza legato all’esperienza del movimento dei focolari. Durante la sua attività, il Gen Rosso ha realizzato più di 1500 concerti e spettacoli, più di 250 tour in 53 nazioni, 62 album (nelle varie versioni) per un totale di 401 canzoni e oltre 4 milioni di spettatori, oltre a manifestazioni, raduni e workshop.

AUTORE. Redazione