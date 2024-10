Dopo Castelvetrano il film ‘Iddu’ verrà proiettato anche a Campobello di Mazara, paese dove il boss, secondo le risultanze investigative, ha trascorso gli ultimi anni di latitanza. Da domani – venerdì 25 ottobre – le proiezioni avverranno all’interno del cineteatro “Olimpia”, visto la mancanza di un cinema in paese. Venerdì 25 ottobre, alle ore 10,30, il film sarà rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “San Giovanni Bosco-Pirandello”, mentre lunedì 28 ottobre, sempre alle 10,30, saranno gli studenti dell’Istituto tecnico per geometri a seguire la proiezione del film. Due saranno, invece, gli spettacoli rivolti al pubblico adulto: venerdì 25 e domenica 27 ottobre, sempre alle ore 21.

«Abbiamo fortemente voluto proiettare “Iddu” nel nostro paese, in quanto siamo convinti che la mafia debba essere combattuta con tutti i mezzi a disposizione, anche attraverso la cultura. Conoscere il fenomeno, nelle sue diverse sfaccettature, comprese quelle umane, spesso più subdole e sommerse, che vengono particolarmente approfondite nel film, è dunque fondamentale per contrastarlo», ha detto il sindaco Giuseppe Castiglione. Che ha aggiunto: «A Campobello il boss ha vissuto gli ultimi anni della sua latitanza coperto da alcuni fiancheggiatori, ma in paese ci sono tante persone perbene e che sono state ignare della sua presenza». I biglietti per assistere alla proiezione si potranno acquistare al punto telefonino “Soleluna” oppure direttamente al botteghino del cineteatro.

