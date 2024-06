Inizierà lunedì 8 luglio – e non più come previsto il 1° luglio – il mercatino settimanale nelle frazioni di Triscina e poi il giovedì successivo a Marinella di Selinunte. Il posticipare di una settimana l’avvio del mercatino è stato dovuto all’avvio dei lavori di diserbatura e potatura degli alberi nell’area interessata. Gli operai sono già al lavoro da alcune settimane ma l’intervento non potrà completarsi entro il 1° luglio. Per l’assegnazione degli stalli al Comune si potrà contattare il geometra Giovanni Santo Sciacca e la signora Anna Binaggia allo 0924909629.