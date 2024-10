Domenica 2o ottobre, è stata disputata l’ultima gara del campionato regionale ACI sport, e con grandissimo orgoglio ad aggiudicarsi il titolo di Campione Regionale della Coppa Italia Regione Sicilia della categoria 60 mini è stato il piccolo castelvetranese Mattia Galfano, 10 anni. Mattia che fin da piccolo ha subito esternato la grande e immensa passione per questo sport, ha conquistato il titolo a Melilli (SR)

Il talentuoso Gafano è un pilota del Russo Racing Team supportato da Karting Sicilia, il suo prossimo obiettivo è il Trofeo Senna che si svolgerà a Sarno nel mese di dicembre dove si confronterà con i migliori piloti al mondo nella categoria GR3 ; adora correre, e nel mese di Luglio ha vinto la finale della Scuola Federale Aci Sport, una passione che è impressa nel suo DNA, uno sport che insegue da quando ha iniziato a camminare.

Figlio di Esther Mukuhi e Giuseppe Galfano, quest’ultimo, pilota di Rally che nonostante la sua grande passione, ha abbandonato lo sport perchè i suoi allenamenti spesso avvenivano di nascosto dai genitori che non comprendevano tale passione. “Voglio che mio figlio sia consapevole della sua passione e affronti questo sport consapevole di ciò che potrebbe dargli, lo sport gli salverà la vita, perchè ogni sport, salva i ragazzi e li rende migliori.” – così il padre che lo segue in ogni passo commenta la passione del figlio, sottolineando che le regole e la responsabilità non lo allontaneranno dai suoi doveri di studio.

La passione per le gare di velocità su pista inizia è uno sport che nella maggior parte dei casi inizia per hobby, Mattia guarda avanti e il suo percorso grazie alla sua tenacia e caparbietà, potrebbe diventare professionale, questo però è un percorso molto impegnativo a livello economico e nonostante l’impegno della famiglia e il supporto della scuola di karting del circuito internazionale di Triscina nella persona di Dario Anastasi, gareggiare in categorie importanti e prestigiose risulta particolarmente oneroso.

E’ stata anche avviata un’iniziativa denominata “Corri con Mattia” per sostenere quest’avventura e supportare il giovane per i prossimi appuntamenti internazionali. Gli interessati possono contattare il recapito: 3497384138

AUTORE. Patrizia Vivona