E’ iniziato il racconto live sui social dell’esclusivo matrimonio a Mazara del Vallo tra Pietro Gaudioso e Niki Wu Jie. Lei è una bellissima modella originaria della Cina, una vera icona di stile che collabora con importanti marchi di lusso. Lui è un brillante direttore artistico, classe ’91, originario di Mazara del Vallo che ricopre la carica di presidente del consiglio di amministrazione della 3Sixty Management, un’agenzia di moda che vanta collaborazioni con personaggi della moda e dello spettacolo come Stefano De Martino, Luca Argentero ed Elisabetta Canalis. E’ stata propio la showgirl sarda a pubblicare alcune storie su Instagram del suo arrivo a Mazara del Vallo e poi presso il meraviglioso resort Almar Giardino Di Costanza Resort.

Eventi privati come il matrimonio della conduttrice televisiva Diletta Leotta avvenuto negli scorsi giorni nell’isola di Lipari, il rito nuziale di Guenda Goria e Mirko Gancitano nella splendida Cattedrale del Santissimo Salvatore di Mazara del Vallo o il matrimonio di Pietro Gaudioso e Niki Wu Jie, nell’era della comunicazione digitale contribuiscono a creare un indotto economico non indifferente ed una visibilità mediatica di grande rilievo per l’Isola. I contenuti prodotti dai personaggi che prendono parte a questi eventi raggiungono nel giro di poche ore diversi milioni di follower in tutto il mondo. Quindi non rimane che augurarsi che la Sicilia continui ad essere meta di eventi del genere. Sinceri auguri Pietro e Niki, grazie per avere scelto la Sicilia per il vostro giorno più importante.

AUTORE. Flavio Leone