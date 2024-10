La XXX Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il prossimo 21 marzo 2025 si terrà a Trapani. L’evento è promosso da Libera e Avviso pubblico. Ieri in Prefettura a Trapani si è tenuto il primo incontro organizzativo della Giornata, alla presenza di don Luigi Ciotti, fondatore del movimento “Libera” e con il prefetto Daniela Lupo e i rappresentanti provinciali delle Forze dell’ordine e degli istituti scolastici della provincia. «La Sicilia, e in particolare Trapani, rappresentano un territorio carico di storia e cultura, ma anche di sfide significative – è stato detto nell’incontro – e la Giornata si inserisce in un percorso che, a partire da oggi, continuerà a mobilitare le coscienze e a promuovere l’impegno sociale insieme a migliaia di cittadini e centinaia di realtà sociali».

