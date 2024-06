Maeva Crimi, studentessa dell’Istituto comprensivo “Capuana-Pardo” di Castelvetrano è risultata terza classificata nella competizione letteraria “Eplibriamoci”. L’evento, giunto alla sua 14a edizione, è stato organizzato dalla Pro loco Sicilia ETS e dalla Pro Loco di Giarre APS, sotto la guida del presidente Salvo Zappalà. La premiazione è avvenuta a Giarre nell’ambito della serata dal titolo “Tutto in una notte giarrese”. Per i docenti di Maeva Crimi e per la dirigente scolastica Vania Stallone il risultato raggiunto dalla studentessa «rappresenta un esempio brillante per i suoi compagni e un motivo di vanto per l’istituto. Questo successo sottolinea l’importanza di sostenere e incentivare le attività culturali nelle scuole, riconoscendo il valore educativo e formativo della letteratura». La studentessa non ha preso parte alla cerimonia, il premio sarà consegnato direttamente a scuola.