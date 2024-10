La Collegiata dei Santi Pietro e Paolo come “luogo del cuore” del Fai. È la proposta che il gruppo locale del Fai, insieme al Comune, per il nuovo censimento “I luoghi del cuore” che si rivolge a tutti i cittadini in Italia, ma anche all’estero, invitandoli a votare, entro il 10 aprile 2025, quei luoghi che più amano e che si vorrebbero recuperare e valorizzare. Il progetto si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di proteggere e valorizzare i beni del nostro territorio e a segnalarne eventuali esigenze all’attenzione della comunità e delle istituzioni, attivando la partecipazione diretta della società civile nella tutela del proprio patrimonio storico-artistico e naturalistico. A livello italiano i primi tre luoghi più votati verranno premiati con un contributo economico che, sulla base di uno specifico progetto, verrà utilizzato per interventi di restauro e valorizzazione.

A Castelvetrano l’attenzione è sulla Collegiata dei Santi Pietro e Paolo, costruita nel 1653 per volere di Diego Aragona Pignatelli e della figlia Giovanna, in sostituzione di una più antica cappella. Già aggregata al Capitolo Vaticano, la chiesa, sita nel sistema delle piazze, fu riaperta al pubblico nel 2007 dopo un lungo restauro per assolvere alle funzioni di Urban center. Al suo interno preziosi stucchi barocchi, ispirati alla berniniana cattedra di San Pietro, che richiamano i motivi tipici della scuola di Serpotta: nuvole, raggi, festoni, conchiglie, puttini, motivi vegetali. Gli stucchi, a causa di infiltrazioni, necessitano di urgenti opere di restauro. Da qui la scelta di farlo diventare “luogo del cuore Fai”. Per votare clicca [QUI].

AUTORE. Redazione