Presso le Case di Latomie di Castelvetrano si è tenuta la premiazione del concorso oleario “L’olio delle contrade selinuntine”, giunto alla IV edizione. L’iniziativa è stata organizzata dalla Condotta Slow Food Castelvetrano e agro selinuntino, in collaborazione con l’associazione “Asprol Selinunte”, i selezionatori olio guida extravergini d’Italia Slow Food e l’Istituto regionale olio e vino. Durante la serata sono stati fatti assaggiare i campioni di olio selezionati per il concorso oleario ma anche i campioni delle aziende del territorio presenti nella guida Slow Food 2024. Franco Saccà, coordinatore per la Sicilia Occidentale degli assaggiatori, ha presentato l’edizione 2024 della guida e sono stati consegnati gli attestati di presenza nella Guida agli extravergini Slow Food 2024 alle aziende agricole: Amabile Stefano, Centonze Antonino, Lombardo Francesco, Magnus Siculus, Terre di Temetra e Turnaturi Francesca. Francesco Lo Grasso della Regione Siciliana ha illustrato i dettagli sull’attività d’esame svolta sui 51 campioni.

Ecco i vincitori. Sezione fruttato intenso: Azienda agricola Carbona (1a classificata), Terre di Demetra (2a), azienda agricola Stefano Amabile (3a). Fruttato medio: azienda agricola Lombardo (1a), Francesca Turnaturi (2a) e azienda agricola Eulivo di Antonio Massimiliano Seidita (3a). Fruttato leggero: Terre di Demetra (1a e 2a), azienda Rosa Gaudioso (2a), azienda Antonino Centonze (3a). A quest’ultima è stata anche assegnata una “Gran Menzione “ per la costanza nel partecipare a tutte le edizioni del concorso oleario: l’attestato e il premio sono state consegnate a Giacomo Centonze, figlio del titolare, che rappresenta la quarta generazione della famiglia Centonze impegnata nel comparto olivicolo. Alle altre aziende partecipanti – “Gli ulivi di Gina” di Campobello di Mazara, “Aziende Agricole Asaro” di Partanna, “Bontagri” di Castelvetrano, Soc. Agr. Mulinello srl di Castelvetrano, Soc.Agr. Calissene s.s. di Partanna – è stato consegnato l’attestato di partecipazione.