Trent’anni di attività è un traguardo non da poco. E a raggiungerlo è stata l’associazione “Oasi di Torretta” che gestisce il centro socio-terapeutico a Torretta Granitola, sul territorio di Campobello di Mazara. Sabato 26 ottobre, con inizio alle ore 17, presso il cineteatro ‘Olimpia’ di Campobello di Mazara si terrà un convegno celebrativo dei trent’anni, dal titolo “Il cammino dell’Oasi di Torretta”. Un’occasione per ripercorrere questi decenni di attività, dalla fondazione – nel 1994 su iniziativa di alcuni volontari, soprattutto genitori di ragazzi diversamente abili – e sino alla struttura odierna. All’iniziativa, alla quale porteranno il saluto i sindaci di Campobello e Castelvetrano, Giuseppe Castiglione e Giovanni Lentini (i due Comuni sono convenzionati col centro per i diversamente abili dei due paesi che frequentano l’Oasi), interverranno il presidente Giuseppe Signorello, don Michele Pitronaci, presidente dell’Oasi Maria Ss. di Troina e poi le testimonianze della famiglia Arena, del direttore sanitario Bartolomeo Lupo, Patrizia Santangelo, già assistente sociale della struttura, Giovanni Quarrato, presidente dell’associazione “Con noi e dopo di noi Onlus”, Francesco Ciravolo di Mediolanum, Sebastiano Maggio, presidente Age Palermo e don Pietro Pisciotta, vice presidente dell’Oasi di Torretta. Si esibirà anche il coro polifonico “Belice Canto Aps” e verrà consegnata la medaglia d’onore del concorso nazionale “Tricolore vivo” a Giacomo Buffa, in memoria del padre Antonino, già sindaco di Campobello di Mazara. Modera Francesco Mezzapelle.

AUTORE. Redazione