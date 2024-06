Enza Viola, 44 anni, dipendente del patronato UCI , è stata da sempre impegnata nel sociale e vicino ai giovani. Alle ultime comunali di Castelvetrano si è riconfermata miss preferenze con 532 voti . Così come avvenne nel 2019 anche in questa tornata è risultato il candidato più votato.

Signora Viola, anche stavolta ha superato le 500 preferenze… «La gente premia l’impegno, la costanza e la coerenza. Finita la campagna elettorale per il consigliere comunale inizia il vero lavoro, cioè ogni giorno vivere insieme alla gente e per la gente. Ancora una volta gli elettori hanno premiato il mio impegno quotidiano nel dare voce alle esigenze del territorio e a ogni singolo cittadino. Il mio lavoro nel patronato e nel centro di assistenza agricola mi ha permesso ogni giorno di non perdere il contatto con la gente e i loro bisogni.L’appellativo di “miss preferenze”? Sicuramente sono una donna stimata e apprezzata da tantissime persone che mi sentono molto vicina e degna depositaria della loro fiducia».