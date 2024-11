Un’area di sgambamento e ricreazione cani, due campi da basket e una zona dedicata a parco giochi. Se lo immaginano così il parco delle Rimembranze di Castelvetrano le associazioni “Codici Ambiente” e “Codici Sicilia” nell’idea progettuale che presenteranno all’Amministrazione comunale. La novità è, certamente, l’area dedicata agli amici a quattro zampe che potranno muoversi all’interno del recinto senza guinzaglio. Nulla di nuovo, visto che in altre città italiane ed europee queste zone sono già allestite all’interno dei parchi urbani. «In questo modo, un’area in stato di semiabbandono da circa un trentennio, si trasformerebbe in un polo di attrazione e socializzazione, la città diventerebbe più “pet friendly”, più vivibile per gli animali e per chi li ama, i bambini e i giovani vedrebbero realizzato il loro diritto fondamentale allo svago», è quello che dicono dall’associazione “Codici”.