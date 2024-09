Anche le eccellenze della Valle del Belìce sono state in mostra al G7 di Ortigia, organizzato dal Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, col patrocinio del Comune di Siracusa. I prodotti tipici del nostro territorio sono stati esposti grazie alla cooperativa “Terramia” di Castelvetrano, presente all’interno dello spazio dedicato a Coop Italia. L’esempio di “Terramia” (cooperativa nata da un bene confiscato alla mafia) è stato fatto conoscere alla premier Giorgia Meloni e al Ministro Francesco Lollobrigida, che si sono soffermati col presidente Coop Sicilia Filippo Parrino.

«L’obiettivo di “Terra mia”, oltre a far si che i prodotti del nostro territorio vengano conosciuti e apprezzati in tutto il mondo, era portare la testimonianza di un’azienda genuina che, così come molte del territorio, lavora le nostre eccellenze per valorizzare la qualità dei nostri prodotti, in un momento in cui sia agricoltura che pesca sono messe a dura prova», spiegano dalla cooperativa. Per la cooperativa “Terra mia” (nata da un’idea di ex dipendenti del gruppo “6GDO”) al G7 ci sono stati il presidente Francesco Quarrato e i soci Vito Sciacca, Giovanna Cucchiara, Cristina Di Maio e Vincenzo Martinico.