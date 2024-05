Lavori nuovamente fermi e tempi di consegna allungati per l’ammodernamento del pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Da alcuni giorni non si sono più visti operai al lavoro. Nel progetto c’è la realizzazione della camera calda (dove sostano le ambulanze col paziente a bordo) e la risistemazione degli ambienti dell’area d’emergenza. Dall’Ufficio tecnico dell’Asp Trapani fanno sapere che nel rapporto con l’impresa che ha vinto l’appalto sono sorte alcune criticità: «tra queste l’aggiornamento prezzi, visto che l’appalto si riferisce al periodo ante Covid – spiega Francesco Costa a capo dell’Ufficio – ma si sono allungati anche i tempi di consegna delle attrezzature da installare. I lavori, comunque, proseguiranno al più presto».

Intanto rimane precaria la situazione d’ingresso al pronto soccorso e gli ambienti in cui lavorano i medici. Situazione che potrebbe diventare critica, se non si riescono a completare i lavori prima, per il periodo estivo, in cui la popolazione della zona diventa più numerosa per la presenza di vacanzieri e turisti nelle frazioni di Selinunte, Triscina, Torretta Granitola e Tre Fontane che potrebbero recarsi in pronto soccorso.

AUTORE. Max Firreri