L’alunno Gabriele Cascio, della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “Di Matteo”, è stato premiato il 19 maggio 2026 nell’ambito del concorso internazionale “Un Poster per la Pace” promosso da Lions Clubs International.

La presidente del Lions Club, dott.ssa Agata Calandro, ha consegnato il riconoscimento, elogiando la sensibilità artistica e il messaggio di pace espresso dall’opera.

Il tema dell’edizione, “Uniti come una sola cosa”, ha invitato gli studenti a riflettere su pace, solidarietà e unione tra i popoli. Gabriele ha interpretato questi valori con l’elaborato “L’Abbraccio Universale della Pace”, che raffigura una figura femminile allegorica da cui si irradiano simboli di inclusione, dialogo e fratellanza.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Anna Vania Stallone, rivolge a Gabriele Cascio le sue più vive congratulazioni, esprimendo orgoglio per la maturità artistica e il messaggio di alto valore civile racchiuso nel suo elaborato. La Dirigente sottolinea come risultati di questo tipo testimonino la qualità del lavoro educativo svolto quotidianamente e la capacità dei nostri studenti di trasformare l’arte in un potente strumento di dialogo e di crescita.