La cooperativa “Sicily Food Belìce Valley” con sede operativa presso l’area artigianale di Castelvetrano è diventata OP, ossia Organizzazione di produttori nel settore delle olive da mensa. Il riconoscimento è avvenuto da parte della Regione. La certificazione è la terza che viene assegnata sul territorio di Castelvetrano: sono già OP da anni “La Nocellara” (presidente Gaetano Pagliarello) e “Terra degli ulivi” (presidente Leonardo Di Stefano), mentre l’altra OP in Sicilia è l’Associazione cooperativa agricola produttori olivicoli di Catania (esiste dal 2005). «Essere un’OP vuol dire poter rappresentare e tutelare al meglio i nostri produttori, promuovendo il nostro prodotto in modo ancora più efficace. Grazie a questo riconoscimento, avremo accesso a fondi europei e nazionali che ci consentiranno di investire in innovazione, tecnologie avanzate e pratiche sostenibili, per migliorare costantemente la qualità delle nostre olive», ha ribadito il presidente della cooperativa “Sicily Food Belìce Valley”. Tra gli interventi a favore delle OP contributi a fondo perduto in base al fatturato prodotto.

AUTORE. Redazione