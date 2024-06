Primo incontro ufficiale tra il neo sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini e il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, oggi pomeriggio a palazzo Pignatelli di Castelvetrano. Il Vescovo, in occasione della festa del santo Patrono San Giovanni Battista, è arrivato oggi in città per presiedere la santa messa nella parrocchia dedicata al Santo. Prima della santa messa il Vescovo ha voluto incontrare il sindaco, insieme ai primi tre assessori già nominati, alcuni dei consiglieri comunali eletti e i rappresentanti locali delle Forze dell’ordine. Erano presenti anche don Giuseppe Undari, don Rino Randazzo e i due frati (fra Giuseppe e fra Francesco) della comunità di Santa Lucia. Il sindaco ha donato al Vescovo tre volumi su Castelvetrano: «L’impegno della politica è la più alta espressione della carità – ha detto il primo cittadino – speriamo che insieme alla Chiesa riusciremo a costruire cose insieme. Oggi la presenza del Vescovo testimonia lo sviluppo di questo rapporto».

Il Vescovo, nel suo intervento, ha ribadito che sia l’istituzione Chiesa che l’istituzione pubblica hanno in comune il servire gli uomini. «In questi scranni siedono coloro che hanno una responsabilità ben precisa nei confronti dei cittadini – ha detto il Vescovo – non sempre i problemi si possono risolvere ma il “prendersene cura” è già un segno». E poi monsignor Giurdanella ha detto che Castelvetrano «non può essere conosciuta solo per fatti di cronaca – ha detto – questa è una città d’arte della quale ho apprezzato la vivacità. Questa città esprime storia, cultura e merita attenzione e impegno». Il Vescovo ha ribadito la necessità del «dialogo» e del «lavorare insieme». «Dialogo – ha detto il Vescovo – significa rispettare le differenze, non è pensabile l’individualismo o un pensiero unico, ma l’obiettivo è quello di lavorare insieme e mettere al centro l’uomo».

«Ascoltare le persone», ha detto ancora il Vescovo che al sindaco ha proposto una giornata per i diciottenni di ogni anno: «Organizzare una festa con musica e consegnare copie della Costituzione a ogni neo diciottenne – ha detto il Vescovo – l’ho proposto a molti sindaci ma nessuno l’ha fatto. Spero che lei – ha ribadito Giurdanella rivolgendosi a Lentini – lo faccia». Il neo sindaco pubblicamente ha preso l’impegno di organizzarla.

AUTORE. Redazione