«Professionalità e umanità» sperimentate nel reparto di Medicina dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. A ringraziare tutto il personale del reparto del nosocomio castelvetranese sono Maurizio Balsamo e Angela Amodeo che hanno avuto ricoverata la mamma Margherita. «A fronte delle note difficoltà della disastrata sanità pubblica nazionale e locale, vogliamo ringraziare il primario del reparto Carlo Domenico Cottone e il medico Giuseppe Paola che, per primo ha formulato con certezza la diagnosi corretta e la cura efficace, sollevandoci dai nostri timori per una situazione, che, al momento dell’arrivo in ospedale, si presentava abbastanza grave», spiegano i due signori in un messaggio inviato a CastelvetranoSelinunte.it.