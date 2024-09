Proposte didattiche per le scuole delle province di Trapani, Agrigento e Palermo con attività da svolgere all’interno della Riserva Naturale Grotta di Santa Ninfa. È quanto ha inviato Legambiente nell’ambito dell’attività da svolgere all’interno del sito naturalistico e riservata agli studenti siciliani. Le attività si svolgeranno sia negli ambienti naturali della Riserva che nel Centro Esplora Ambiente, un museo naturalistico e centro di educazione ambientale interattivo e coinvolgente ubicato al Castello di Rampinzeri. Tra le iniziative proposte anche “Puliamo il mondo” e “Festa dell’albero”.

«Le aree naturali protette svolgono un ruolo importante per la tutela e la divulgazione della biodiversità – afferma Giulia Casamento, direttrice della Riserva Naturale – noi vogliamo fare la nostra parte attraverso le tante e diverse proposte didattiche rivolte ai giovani protagonisti del territorio, per conoscere, amare e prendersi cura dei nostri luoghi e delle nostre comunità, preservando e rispettando il tesoro naturale della nostra Regione». Per informazioni: 3298620473.