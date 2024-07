La divisa in alta uniforme di Giuseppe Zuccarello, carabiniere a cavallo originario di Castelvetrano, è stata donata all’associazione nazionale carabinieri di Alcamo ed è ora esposta al Museo di via Rossotti, 40. A donarla è stata Angela Puleo dopo la morte di Elio Zuccarello, figlio del maresciallo deceduto nel 1961. «Tra le cose che Elio conservava a casa c’era anche questa divisa del padre – racconta la Puleo – dopo la sua morte nel giugno 2023 ho pensato di donarla all’associazione di Alcamo per esporla nel Museo». Giuseppe Zuccarello, nato nel 1899, è stato un maresciallo che lavorava con la squadra a cavallo e, secondo i racconti del figlio Elio, fu uno dei primi militari ad arrivare nel cortile dell’avvocato Di Maria, in via Mannone a Castelvetrano, quando fu trovato morto Salvatore Giuliano. La divisa completa è ora esposta al Museo delle uniformi storiche e dei cimeli dell’Arma dei Carabinieri ad Alcamo. Uno scrigno prezioso dove sono esposti cimeli, documenti, uniformi, giornali, riviste, fotografie ed altro materiale di interesse storico, con lo scopo di far conoscere, soprattutto alle nuove generazioni, l’impegno dell’Arma di ieri e di oggi. «L’obiettivo di questo museo – spiega il presidente Stefano Cruciata – è anche quello di rafforzare il ricordo di questi nostri eroi».

AUTORE. Redazione